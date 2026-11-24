中国海军计划在中国珠海举办的中国国际航空航天博览会上首次公开展示新型JL-15舰载教练机。展览将于12月7日至13日举行。中国海军也首次正式确认了该飞机的存在及其编号，《南华早报》报道称。

为航母进行训练

JL-15旨在培训海军飞行员，使其能够在配备电磁弹射器的航空母舰上执行任务。其主要任务预计是模拟J-35隐形舰载战斗机和升级版J-15T战斗机的飞行及着舰特性，包括为“福建”号航母和未来舰艇服务。

中国海军尚未公布JL-15的照片、视频或技术规格。中国报道援引的国防分析人士认为，该飞机的名称表明它是单独研发的现代舰载训练平台，而非陆基JL-10喷气教练机的海军改型。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

此前，卫星图像显示，一艘航空母舰上停放着被认为是中国海军新型训练机的飞机。网上流传的未经证实照片据称显示了一种可能的双发双座飞机原型机，配备加固起落架，用于弹射起飞和阻拦着舰。

展览上的其他装备

除JL-15外，航展还将展示WZ-2无人直升机，该机于去年9月在北京举行的阅兵式上首次亮相。静态展区预计还将包括J-15T舰载战斗机、Z-20F舰载反潜直升机和Y-9反潜巡逻机。

飞行表演项目包括J-35、J-15T、KJ-600预警机、JL-15，以及Z-20J和Z-8C直升机。项目将包括编队飞越和模拟打击机场。在珠海高栏港，075型两栖攻击舰、055型导弹驱逐舰和054A型护卫舰也将向参观者开放。

关注我们在