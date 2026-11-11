中国延长暂停稀土出口限制措施期限——OilPrice

中国将对2025年10月实施的大范围稀土元素出口限制措施的暂停期延长至1月10日。与此同时，北京于2025年4月出台的钇出口许可单独规定并不属于此次暂停范围，OilPrice报道。

钇出口许可仍然有效

钇属于中国实施单独出口许可制度的七种中重稀土元素之一。中国开始暂停2025年10月出台的限制措施时，涉及这些元素的4月规定仍然有效。

据彭博社报道，中国氧化钇出口量约为2023年至2024年平均水平的五分之二。今年对日本的供应量极少。中国海关统计数据显示，9月份日本获得4,000公斤氧化钇，而一年前同月为51,000公斤。

日本工业主管部门的一名代表向法新社表示，全球钇供应已经停止，导致供需失衡。《金融时报》10月也曾报道，日本的钇库存可能在数月内耗尽。

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价格与替代供应

据Argus Media估计，欧洲的钇价格约为每吨115万美元，而中国为每吨9,144美元。因此，欧洲价格约为中国价格的125倍。在限制措施出台前，几乎不存在如此显著的价差。

钇尤其用于保护燃气发电厂和航空发动机的涡轮叶片。中国以外的供应增长缓慢：Lynas Rare Earths计划于2028年在其马来西亚工厂开始生产钇。USA Rare Earth表示，已从其位于科罗拉多州的示范工厂向一名未具名客户发送首批氧化钇样品进行测试。

预计唐纳德·特朗普和习近平将于11月18日至19日在深圳举行的亚太经合组织峰会期间会面。美国贸易代表杰米森·格里尔近日在与中国国务院副总理何立峰的视频通话中，呼吁采取具体措施增加稀土元素供应。

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