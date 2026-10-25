10月25日，中国大陆的官方媒体和中国人民解放军东部战区开展了一场信息宣传活动，以纪念日本对台湾殖民统治结束的周年。他们呼吁该岛与中国大陆统一。据《南华早报》报道，北京去年正式设立了这一纪念日，名为台湾光复日。

台湾卫星画面

国家电视台央视发布了一段42秒的视频，其中包含由商业卫星星座“吉林一号”拍摄的台湾卫星图像。视频展示了台北大巨蛋、台北港、故宫博物院、中正纪念堂，以及玉山、日月潭、淡水河、花莲清水断崖和台南、嘉义的沿海湿地。

视频中叠加了“台湾是中国一个省”的文字。央视还称，从轨道上据称可以清楚看到岛上的每一条街道，视频最后传达的信息是，统一终将到来。

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媒体和军方声明

新华社发布了一篇包含中国国家主席习近平此前就两岸关系发表的言论的材料。文章重申了北京的立场，即台湾是中国的一部分，统一必须实现。

《人民日报》呼吁加强对中华民族、中华文化和伟大祖国的认同。负责台湾海峡事务的中国人民解放军东部战区发布了一张呼吁回家的图文，并称1945年台湾的移交确认了中国对该岛的主权。

日本从1895年控制台湾，直至1945年10月25日。北京认为台湾是其领土的一部分，且没有放弃使用武力与该岛统一。在台湾，执政的民主进步党传统上较少关注这一日期，而反对党中国国民党及其他“蓝营”代表则认为这一日期更为重要。

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