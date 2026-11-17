据中国官方媒体报道，中国在夏威夷和墨西哥之间的东太平洋国际水域进行了首次大规模海底采矿试验。机器人设备采集了多金属结核——大小约如土豆的石块，其中含有镍、钴、锰和铜，《南华早报》报道。

这些金属尤其用于电动汽车和智能手机的电池。中国动用了Haiwei GD11000深海绞车勘测海底。该绞车将水下设备下放至5330米深处。

在深海作业

项目负责人、大连海事大学教授李文华表示，该系统此前仅用于科学研究，而非支持采矿作业。他说，此次试验确认了该系统的稳定性和可靠性。

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在航行期间，绞车六次将设备下放至水下。其中一次下放连续持续了48小时，设备累计在水下停留近200小时。长13公里的Haiwei缆线采用纤维增强材料而非钢材，从而减轻了其在此类深度的重量。

机器人与国际合同

采矿设备Kunpeng以中国传说中的角色命名，由国有企业中国五矿集团建造。该公司表示，这台机器长期在高压下的寒冷咸水中作业。其基于声音的导航系统由哈尔滨工程大学研究人员开发；该系统能够以一米的精度确定设备位置。

自2017年以来，中国五矿集团根据与获联合国支持的国际海底管理局签订的15年合同，对一片面积为72,745平方公里的区域进行勘探。尚无任何国家在大深度进行过商业性矿产开采。科学家警告说，这类活动可能对研究不足且脆弱的生态系统造成长期损害。

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