据阿纳多卢通讯社援引中国国务院关税税则委员会的消息，中国将对原产于美国商品加征24%关税的暂停措施延长两个月。同时，对美国进口商品加征10%的关税仍然有效。

华盛顿峰会后的决定

中国国务院表示，延长暂停关税措施旨在落实中美两国元首9月在华盛顿会晤期间达成的共识和协议。

峰会后，美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平提出了一项价值600亿美元的相互降低关税方案。其中包括中国在2024年进口的、价值约170亿美元的美国农产品。该计划尚未最终达成一致。

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港口费用暂停至1月

此外，中国交通运输部宣布，将对与美国有关联的船舶征收特别港口费用的暂停措施延长至2027年1月10日。有关对航运、造船业及相关产业供应链的安全和发展影响的调查也暂停至该日期。

去年11月，在中国与美国于吉隆坡举行经贸谈判后，中国首次宣布暂停征收这些费用并暂停相关调查一年。这一决定与华盛顿暂停对中国海事、物流和造船行业调查中的最终措施同时发生。

中国国务院还指出，美方多次表示有意以根据《国际紧急经济权力法》征收的关税替代为根据第301条征收的关税。北京表示，将关注美国的后续行动，并根据情况调整自身的关税反制措施。

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