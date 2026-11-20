11月20日，中国国家主席习近平在中国深圳与印度尼西亚、新加坡、澳大利亚、马来西亚和泰国的领导人举行会谈。据阿纳多卢通讯社报道，在与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比延多会晤期间，双方宣布启动双边全面经济伙伴关系谈判。

习近平呼吁中国和印度尼西亚加强战略沟通与团结，深化全面战略合作，巩固政治互信，并共同应对外部风险。

与新加坡的谈判

在与新加坡总理黄循财会晤时，双方同意启动双边自由贸易协定升级谈判。黄循财表示，谈判将涵盖包括数字经济在内的新领域，这将有助于促进跨境数据流动，并为企业开辟新的机遇。

中国和新加坡领导人还讨论了在前沿技术领域的合作，尤其是人工智能领域。黄循财指出，两国都在投资人工智能，并可借鉴彼此经验，以推动商业创新、提高生产率并为劳动者准备未来职业。

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与澳大利亚的旅游倡议

在与澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯会谈期间，习近平同意将2027年确定为澳大利亚-中国旅游年。阿尔巴尼斯称此次会晤具有建设性，并表示该倡议将有助于在澳大利亚创造就业岗位。

中国领导人还分别会见了马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣和泰国总理阿努廷·参威拉军。会谈在亚太经济合作组织峰会后举行，该峰会汇集了21个经济体的领导人和代表。

此前一天，习近平与美国总统唐纳德·特朗普及俄罗斯总统、侵略国俄罗斯的总统弗拉基米尔·普京举行了三方会晤。与会者发表了题为《走向和平》的联合宣言，重申核战争不可能打赢，也绝不能发生。

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