中国正在福建省大陈湾、台湾对岸进行持续数周的海上登陆演习。根据卫星图像及ingeniSPACE公司的研究，中国军方正在测试一种向岸上运送兵力和装备的方法，即将民用船只连接成一座临时浮桥，《日本时报》报道。

长800米的浮动通道

根据对11月1日至16日拍摄图像的分析，这些船只在海湾内机动，组建并拆除了长度约800米的浮桥。商业卫星运营商Vantor和Planet Labs也记录到了这一活动。

根据ingeniSPACE的数据，八艘民用船只参与了演习：四艘驳船、两艘半潜式船只和两艘自航船只。附近还有四艘登陆艇、较小的支援船只和中国海军舰艇。研究人员没有发现专门设计的桥梁设备，他们认为，这可能表明演练正在使用现有民用海上资源建设登陆基础设施。

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台湾附近的演习

一名了解演习情况的高级安全官员证实了报告细节，并表示截至周五演习仍在继续。大陈湾距离台湾主岛约280公里。

该官员表示，演习旨在训练快速夺取小型岛屿，并与所谓“第一岛链”范围内的情景有关——该岛屿弧从日本经台湾延伸至菲律宾。台湾国防部表示，已知悉中国在大陈湾的军事活动，包括使用民用船只，并正在评估其对台湾海峡安全的影响。

中国国防部未回应有关大陈湾演习的置评请求。该部门周四在回答有关中国人民解放军近期在该地区演习的问题时，称这些演习“完全合法且合理”。ingeniSPACE代表杰森·王还表示，在演习区域的卫星雷达图像上发现了信号干扰迹象。

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