中国、土耳其和埃塞俄比亚发起碳信用倡议——ECNS

中国、土耳其和埃塞俄比亚于11月12日发起一项倡议，以加强碳信用市场的国际合作。该倡议在土耳其安塔利亚举行的第31届联合国气候变化大会COP31上发布，ECNS报道。

仪式在COP31中国馆举行，政府官员以及联合国、世界银行等国际组织代表参加。中国生态环境部副部长李高表示，该倡议以公平、包容和自愿参与为原则，面向各国政府、国际组织和相关机构开放。

倡议原则

文件指出，碳信用机制可促进更有效地配置减排资源、吸引气候融资并发展绿色经济。与会者呼吁各国政府和政府间机构完善碳信用治理体系，并采取高诚信标准。

该倡议还 предусматривает碳信用机制与市场参与者之间开展合作，以形成符合高诚信标准的信用供应。文件还专门提及负责任地使用信用以创造市场需求、信息交流以及市场基础设施的互联互通。

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参与方立场

土耳其环境、城市化和气候变化部副部长法特玛·瓦朗表示，这一新形式可成为发展中国家在南南合作框架内开展合作的平台。她说，这类国家在建立和运营碳市场时经常面临资金和技术限制。

埃塞俄比亚COP32主席国首席战略官塞拉姆·基达内·阿贝贝感谢中国提出这项倡议。巴西财政部代表克里斯蒂娜·雷斯也表示支持，并强调有效的碳定价以及自愿和受监管碳信用市场之间的互动，在减少企业排放方面发挥的作用。

COP31于周一开幕，将持续至11月20日。近200个国家和地区的代表参加了此次会议。

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