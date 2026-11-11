中国已与25个参与“一带一路”倡议的国家签署19项自由贸易协定。中国商务部代表孙立红在北京举行的新闻发布会上表示，ECNS报道。

此次新闻发布会由中国国家发展和改革委员会举行，主题是中国第十五个五年规划期间“一带一路”倡议下的高质量合作。该规划涵盖2026年至2030年。

贸易规则计划

孙立红表示，中国打算与伙伴国家共同完善国际经济和贸易规则，并加强合作的制度基础。北京还计划与伙伴协调行动，以支持多边贸易体制、推动世界贸易组织改革，并维护最惠国待遇原则。

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中国将继续与同北京保持外交关系的非洲国家就促进共同发展的经济伙伴关系协定进行谈判。中国还将推动升级版中国—东盟自由贸易区3.0协定以及升级与格鲁吉亚自由贸易协定的议定书尽早生效。中国还打算加快与中亚和太平洋地区伙伴就升级协定进行的谈判和讨论。

投资安排

孙立红表示，中国与“一带一路”伙伴已签署92项已生效的双边投资协定。这些协定为鼓励和保护相互投资提供法律保障。

中国计划就新的投资协定进行谈判，并更新现有协定，以加强投资保护并便利跨境投资。北京将数字经济和绿色发展列为单独的合作方向。

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