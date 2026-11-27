中国首次通过两栖运输舰向柬埔寨运送主战坦克，参加为期15天的“金龙2026”联合演习。演习在云壤港的柬中联合保障和训练中心开始举行，《南华早报》报道。

坦克由两栖舰运送

中国官方媒体展示了从2万吨级071型船坞登陆舰“昆仑山”号卸载坦克和军用卡车的画面。这是中国海军首次使用此类舰艇向海外运输主战坦克。此前，中国军队通过铁路向海外演习运送坦克。

军事分析人士王云飞向官方小报《环球时报》表示，96A式坦克可能首次参加“金龙”演习。这些车辆上一次被派往中国境外，是参加在俄罗斯举行的“中央-2019”多国演习，当时它们通过铁路运送。

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演习将持续至12月9日

与“昆仑山”号一同抵达云壤的还有054A型导弹护卫舰“许昌”号和903A型综合补给舰“乌鲁木齐湖”号。中国分遣队包括陆军、海军、空军和联勤保障部队的军人。

演习还在西哈努克国际机场和柬埔寨武装力量联合军官学院举行。据柬埔寨报纸《金边邮报》报道，共有1,626名柬埔寨军人和1,314名中国代表参加。演习内容包括反恐和反海盗行动、人道主义救援行动、海上搜救、医疗援助和伤员后送，以及船舶检查和扣押。

云壤中心于去年4月投入运行。该中心旨在支持地区反恐行动、防灾、人道主义援助和联合军事训练。

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