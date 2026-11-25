11月25日，中国从该国西北部的酒泉发射场发射了载人飞船神舟二十四号，巴基斯坦军用飞行员穆罕默德·泽尚·阿里在飞船上。他成为首位访问中国天宫空间站的外国人，阿纳多卢通讯社报道。

神舟二十四号任务乘组

乘组还包括中国指令长汤洪波和飞行工程师吴毅。40岁的阿里将担任载荷专家。他的短期在轨任务包括在北京和伊斯兰堡双边合作计划框架下开展科学研究。

阿里在飞行前表示，他带着巴基斯坦的名誉以及2.5亿同胞的希望前往太空。出席发射仪式的巴基斯坦部长阿赫桑·伊克巴尔表示，两国大约十年前开始讨论载人航天任务合作。他说，扩大双方在这一领域合作的谈判始于2016年或2017年。

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两国总统互致祝贺

中国国家主席习近平在致巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里的信中呼吁和平利用外层空间。他表示，中国愿同巴基斯坦及其他国家一道发展国际航天合作，并完善全球外层空间治理。

扎尔达里祝贺中国成功发射，称这是反映该国在空间科学和技术领域进步的重要成就。他还指出，航天领域合作为双方在科学、技术和空间探索方面的双边互动开辟了新机会。

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