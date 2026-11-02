11月2日，中国在北京与伊朗、阿曼和沙特阿拉伯代表举行了一系列会晤，呼吁中东危机各方重返谈判。正如Channel NewsAsia报道，中国中东问题特使将在本月晚些时候访问伊朗、阿曼和沙特阿拉伯。

与伊朗和沙特阿拉伯的会晤

中国外交部长王毅在与伊朗最高国家安全委员会副秘书阿里·巴盖里·卡尼会晤时表示，中方支持德黑兰维护其主权和安全。根据中方声明，王毅强调，各方应专注于政治解决，而不是再次诉诸武装冲突。

在与沙特阿拉伯国家安全顾问穆萨阿德·本·穆罕默德·阿尔-艾班会谈时，中国外长呼吁通过对话结束冲突。他还表示，有必要保障该地区的能源安全和航运路线安全。

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与阿曼的会谈

同一天，中国国家主席习近平在北京会见了阿曼苏丹海赛姆·本·塔里克。这是两国建立外交关系以来，阿曼国家元首首次访华。

习近平表示，中国愿意促进该地区的和平、稳定与繁荣。据中国新华社报道，他还表示，中东不应成为大国竞争和地缘政治冲突的舞台。

中国外交部发言人表示，特使即将进行的访问将采取外交访问形式，以促进和平谈判并缓和紧张局势。据该媒体报道，冲突已持续超过八个月，并扰乱了国际航运。

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