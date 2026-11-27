中国东部江西省南昌航空大学的一个研究团队对一台使用金属粉末替代煤油的加力燃烧室涡轮喷气发动机原型进行了地面测试。据《南华早报》报道，该大学表示，发动机在测试期间运行稳定，并达到了规定参数。

在省级研发计划的支持下，南昌航空大学能源学院孙海军带领的团队用了四年时间进行研发。官方媒体《科技日报》称，这次测试是全球首次在加力燃烧室中使用金属粉末。

加力燃烧室如何工作

加力燃烧室位于发动机涡轮之后，通过利用废气中残留的氧气燃烧燃料来产生额外推力。这类系统用于起飞、爬升和快速加速。对于战斗机而言，额外推力尤其重要，可用于迅速抵达目标或规避来袭导弹。

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金属粉末的潜在推力可能大于煤油，因为它不仅能与氧气反应，还能与发动机运行时产生的二氧化碳和水蒸气反应。另一个可能的优势是高能量密度：固态铝每升含有约84兆焦耳的化学能，而煤油约为34兆焦耳。

技术难题

该团队没有说明原型机使用了哪种金属，也没有说明发动机达到了多大推力。孙海军将粉末供给控制、多相点火和火焰稳定列为技术难题。作为该计划的一部分，研究人员还为小型涡轮发动机建造了一座独立测试设施。

该大学认为，这项技术可能对未来能够以至少五倍音速长时间飞行的飞机有用。同时，能否利用金属燃料解决发动机不同运行模式之间的转换问题仍有待证实。该团队计划继续研究发动机性能，并与工程合作伙伴合作，以实现这项技术的实际应用。

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