中国表示，准备深化与朝鲜的双边关系。中国首席外交官王毅周四在北京会见了由朝鲜劳动党国际事务负责人金成男率领的代表团。

北京和平壤的表态

据《南华早报》报道，王毅表示，北京准备与朝鲜一道落实两党两国领导人达成的重要共识，并推动双边关系更深入、更富实质性地发展。

会谈期间，王毅向朝鲜代表团介绍了中国共产党第五次全会的成果。中方还表示，准备加强在党的建设和国家治理问题上的交流。根据中方声明，平壤对这类合作表达了开放态度。

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金成男表示，朝鲜准备与中国一道，按照两党两国领导人的意愿，为发展友好关系作出努力。他还称朝鲜领导人金正恩最近访问中国边境城市丹东，是两国友谊的新证据，并将这种友谊形容为以鲜血凝结、经历史淬炼。金正恩在此次访问期间纪念了中国军队参加朝鲜战争76周年。

一系列接触

金成男被认为是平壤研究中国问题的主要专家之一。他负责两国政党间联系，曾于2024年和2025年访问中国，并在金正恩最近一次出访期间陪同其访问。

他的访问正值双方进行其他接触之际：中国中央党校代表团抵达朝鲜，而朝鲜国家通讯社KCNA代表团本周来到北京。与此同时，朝鲜周三试射了一枚新型防空导弹，这是不到一周内第三次此类试射。

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