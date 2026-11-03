中国一个防空部队称，其在演习期间同时拦截了两种新型导弹目标。据《南华早报》报道，中国国家电视台央视称，其中一个目标在急剧下降前突然大幅改变了飞行方向。

该部队是中国人民解放军中部战区空军的“神威”地空导弹营。央视称，该部队装备了红旗，即HQ系列防空导弹。

测试新平台

据该电视台报道，该营行进数千公里抵达演习区域，随后在夜间迅速展开至阵地。视频显示，防空装备部署在沙漠地形中，该地点可能位于中国西北部。

该营军人石世东向央视表示，部队收到多枚导弹来袭的预警，其中包括弹道导弹。电视台还称，演习测试了一种新武器平台，但未说明是指目标导弹还是拦截系统。被拦截导弹的类型以及所用拦截弹的性能也未披露。

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HQ系统

央视在其他视频中列出了该营据称装备的系统：HQ-9、HQ-19和HQ-29。HQ-9被描述为一种远程防空系统，用于打击战斗机、轰炸机和巡航导弹。HQ-19旨在飞行末段拦截短程和中程弹道导弹。

HQ-29于去年在北京阅兵式上亮相，央视称其为一种在轨迹中段拦截射程更远弹道导弹的大气层外拦截器。中国军事期刊《兵器工业科学与技术》估计，其拦截高度可达2000公里，射程可达4000公里。

央视还展示了通过道路使用机动发射装置、铁路、Y-20飞机和Ro-Ro型货船运输防空装备的画面。该营另一名军人胡杨表示，该部队能够拦截弹道导弹和高超音速导弹、隐身飞机及无人机群。

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