中国国务院副总理丁薛祥在荷兰外交大臣汤姆·贝伦森访问北京期间，呼吁荷兰与中国共同维护产业链和供应链的稳定与畅通。据《南华早报》报道，中国副总理周三在与这位荷兰外交官会面时作出了相关表态。

北京的呼吁

中国外交部长王毅另行表示，北京期待荷兰为中国企业提供公平、透明和可预测的营商环境。他还希望海牙能在中国与欧盟关系的可持续发展中发挥建设性作用。

据中国外交部消息，贝伦森表示，荷兰愿加强高层接触并深化各领域合作。他还强调，需要通过对话和协商妥善解决分歧。

这是贝伦森2月就任后首次访问中国。在抵达北京前，他访问了荷兰科技公司以及位于深圳的一家中国机器人创业公司。

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Nexperia争议

去年，两国关系因围绕荷兰半导体制造商Nexperia的争议而趋于紧张。中国公司闻泰科技于2019年收购了该公司。在荷兰政府干预和法院裁决后，闻泰对该公司的管理控制权被暂停。

本月，荷兰法院授权指定管理人寻找外部投资者，并禁止中国母公司干预Nexperia的运营。闻泰表示将对该裁决提出上诉。

本月早些时候，中国和荷兰就出口管制举行会谈，并同意保持密切沟通，共同努力维护半导体及其他供应链的稳定与畅通。

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