中国希望在土耳其安塔利亚举行的COP31气候大会上提出绿色技术自由流动、单边贸易措施和保护主义等问题。中国生态环境部副部长李高表示，北京将坚决回应针对中国的攻击。

据Climate Home News报道，包括针对清洁技术和高排放商品的关税及处罚在内的贸易限制，可能再次成为联合国气候变化谈判中最棘手的问题之一。主导全球清洁技术设备生产的中国，批评美国和欧盟的关税以及限制进口中国绿色技术的措施。

华盛顿和布鲁塞尔称，中国产品获得了不公平的国家补贴，这威胁到其自身清洁技术产业的发展。

围绕CBAM的争议

贸易紧张局势成为巴西COP30大会上的主要冲突之一。当时，中国、印度、南非和其他大型发展中国家争取将单边贸易措施纳入气候谈判议程。

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发展中国家反对欧盟的碳边境调节机制（CBAM）。该机制规定，对来自排放规则较不严格国家的进口高排放产品征收边境费用。欧盟解释称，该机制旨在保护其工业免受不公平竞争，并鼓励减排。

中国和其他发展中国家认为，此类费用违反国际贸易规则，并对资源较少、无法为工业脱碳或购买更环保商品的国家造成不成比例的惩罚。英国也计划从1月起推出自己的该机制版本。

没有实际解决方案的对话

在COP30上，各国同意建立首个联合国气候与贸易对话机制，巴西则发起了一个自愿论坛，以讨论贸易如何支持可持续经济发展。E3G分析师埃莉·贝尔顿指出，近期讨论目前仍停留在原则性辩论层面，未能提出实际解决方案。

在6月于波恩举行的首次对话中，与会者大多重申了此前立场。拟议的合作方向包括：交换数据以协调不同碳市场的运作、在自由贸易协定框架内降低清洁技术壁垒，以及降低低碳贸易成本。

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