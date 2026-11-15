中国驻美国大使谢锋在中国深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会前呼吁华盛顿加入世界人工智能合作组织Waico。他在为《人民日报》撰写的文章中表示，中国和美国作为科技与人工智能领域的领先国家，可以在竞争的同时开展合作，《南华早报》报道。

关于Waico的提议

谢锋表示，中国欢迎并期待包括美国在内的其他国家加入Waico，在人工智能领域共同发展和治理。他称，这项技术是亚太地区和全球创新及经济增长的重要驱动力。

总部位于上海的Waico成立于7月。其参与者包括哈萨克斯坦、老挝、巴基斯坦和印度尼西亚。该报指出，该组织被视为美国倡议Pax Silica的竞争对手；美国总统唐纳德·特朗普正在推动该倡议，以保护人工智能和芯片领域的供应链免受中国影响。

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深圳峰会

预计特朗普将于周三晚些时候抵达深圳。陪同他的将有美国商界人士，其中包括特斯拉和SpaceX负责人埃隆·马斯克，以及万事达卡首席执行官迈克尔·米巴赫。APEC企业领导人峰会将于周二在领导人会议前举行。

深圳已加强安保措施，并正完成此次活动的技术准备工作。当地政府表示，将为与会者提供人工智能翻译、智能导航和数字化海关通关服务。该市还统一规范了超过10万个外语标识，逾3000台自动取款机将支持使用外国银行卡提取现金。

谢锋还呼吁北京和华盛顿支持多边贸易体系，消除保护主义壁垒，并建设开放的亚太地区经济。

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