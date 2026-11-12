中国能源监管机构呼吁本土燃气轮机制造商加快技术发展，并向海外数据中心提供产品。北京寻求加强与西方企业在这一快速增长市场中的竞争；该市场正因电力需求增加而迅速扩张，OilPrice报道。

创纪录订单

据摩根大通估计，全球燃气轮机订单已达到创纪录水平。第二季度新订单量为38吉瓦，较第一季度增长29%，同比增长71%。

美国占新增订单的一半。该行将需求与数据中心的快速发展以及制造业向美国转移联系起来。涡轮机制造商并不储备此类设备，因此买家面临短缺和漫长的等待期。

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加拿大和马来西亚的合同

中国国家能源局市场监管司副司长王云波向《人民日报》表示，在一些情况下，涡轮机的等待期超过五年。他表示，这为中国行业带来了机遇和挑战。

中国企业已经在海外达成交易。上个月，东方电气集团与加拿大数据中心开发商Eco DC Solutions签署协议，将为装机容量超过2.1吉瓦的加拿大数据中心供应30台东方燃气轮机。此前，上海电气集团获得了为马来西亚砂拉越州Samalaju Combined Cycle Power Plant供应设备的合同。

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