在澳大利亚霍巴特举行的南极海洋生物资源养护委员会（CCAMLR）谈判中，与会者正在审议一份归属于中国代表团的档案，内容是在宇航员海设立面积12.7万平方公里的海洋保护区。正如《每日马弗里克报》报道，这份长达105页的文件包包括提案本身、其科学依据，以及对在南大洋设立海洋保护区规则的修订草案。

拟议保护区的有效期可能为20年。此后，须经委员会全体27个成员协商一致予以延长、修改或由一项新协议取代。该媒体指出，CCAMLR的一名成员即可阻止延长其有效期。

CCAMLR规则的修改

中国的提案规定了针对新海洋保护区的标准化程序，其中包括多年期系统性海洋学研究。根据该媒体对CCAMLR谈判文件的分析，其中一些做法与俄罗斯联邦——侵略国——在2022年和2023年推动的要求相似。

当时，俄罗斯代表团坚持为海洋保护区项目制定新标准，并要求在修订规则之前暂停有关这些项目的谈判。委员会大多数成员表示，这些要求为通过新的保护区设置了难以实现的障碍。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

气候目标与磷虾捕捞

一份中国文件规定从现行规则中删除两项环境保护目标：保护对当地生态系统运行至关重要的要素，以及维护生态系统对气候变化影响的韧性。要使这些修改生效，必须获得CCAMLR所有成员国的同意。

环保组织代表批评该项目，称其覆盖的区域没有工业化磷虾捕捞活动。坎特伯雷大学教授卡伦·斯科特指出，海洋保护区设置有限期限并非新做法：例如，罗斯海保护区的期限为35年，同样需要延长。

CCAMLR仍在审议另外四项较早的海洋保护区提案，其中包括针对南极半岛、南奥克尼群岛和东南极的提案。据该媒体称，这些提案将由委员会成员审议至10月30日。

关注我们在