中国向天宫空间站发射了载人飞船神舟二十四号。飞船上有指令长汤洪波、飞行工程师吴毅和载荷专家穆罕默德·齐尚·阿里——首位进入轨道的巴基斯坦宇航员，也是中国空间站首位外国乘组成员。

据《南华早报》援引中国载人航天工程办公室的消息，长征二号F运载火箭于上午8时18分从中国西北部甘肃省酒泉航天发射场升空。按计划，飞船将在进入轨道约三个半小时后与天宫对接。

巴基斯坦宇航员为期一周的任务

阿里将在空间站停留约一周，随后预计将与张志远和首位来自香港的宇航员赖凯因一同乘坐神舟二十三号返回地球。张和赖此前已在空间站停留六个月。

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约一周时间内，天宫将同时有六人驻留：四名来自中国大陆的宇航员、一名来自香港的代表和一名来自巴基斯坦的代表。飞行前，阿里学习了七个月中文，中文是空间站的主要工作语言。还根据他的饮食需求和偏好为他准备了清真菜单。

实验与为期一年的任务

汤洪波和吴毅将与神舟二十三号乘组的第三名成员朱杨柱一起在天宫停留六个月。据该机构称，朱杨柱将成为首位在太空停留完整一年的中国宇航员。计划利用他的经验研究人体对长期太空驻留的适应情况，并测试生命保障系统。

神舟二十四号乘组计划在空间生命科学、航空航天医学、微重力流体物理和燃烧领域开展90项实验。此外，还计划实施4个中巴生物技术和材料科学联合项目。阿里尤其将研究细菌中的光合作用，以及太空辐射和微重力对藜麦种子的影响。

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