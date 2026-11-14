中国警告美国不要出台新的芯片出口限制措施——CBS News

中国周五警告美国不要出台新的半导体出口限制措施。中国外交部发言人毛宁表示，北京一贯反对滥用出口管制，因为此类措施会破坏全球产业链和供应链的稳定。

北京的立场

在评论美国议员要求收紧向中国供应芯片制造设备的限制时，毛宁表示，这不符合任何一方的利益。她还说，中美应共同落实两国领导人达成的重要共识，并推动双边经贸关系稳定发展，CBS News报道。

美国的讨论

北京的声明是在围绕英伟达及其前首席执行官黄仁勋的丑闻背景下发表的，黄仁勋于周四辞职。据CBS News报道，黄仁勋承认了一段恋情，据报道，对方是新加坡数据中心公司Megaspeed的前高级主管艾丽斯·黄。该媒体指出，两人没有亲属关系。

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美国财政部长斯科特·贝森特在接受CNBC采访时，将Megaspeed未被列入美国实体清单的责任归咎于商务部。被列入该清单会限制企业获得美国技术产品。贝森特表示，财政部、五角大楼、国务院和美国贸易代表在数月内一直支持将Megaspeed列入该清单。

一名美国官员表示，商务部长霍华德·卢特尼克同意于12月10日在参议院银行委员会作证。《纽约时报》此前报道称，美国官员散发了一份援引情报的备忘录，该情报据称显示艾丽斯·黄可能与中国国家安全部存在关联。北京驳斥了这些说法，称其是实施技术封锁的借口，目的是阻止中国发展人工智能技术。

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