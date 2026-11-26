中国人民解放军正在调整海军、空军和火箭军的联合训练体系，此前演习暴露出不同军种之间协调困难。据中国军报《解放军报》报道，在一次演习中，空军飞机两次被模拟判定为遭己方力量击中，而火箭军一个单位在引导打击海上移动目标时遇到困难。

据《南华早报》报道，这些调整由中国人民解放军东部战区一支驱逐舰支队实施。

联合训练区域

根据更新后的规定，该支队将与其他军种共享训练区域和目标，演习方案也将考虑其需求制定。其他军种可以申请使用该支队的资源，而海军的一个专门小组将把这些需求纳入联合训练计划。

规定还包括军种之间定期交换人员。在一项训练计划中，舰艇应利用其他军种的信息对远程打击进行末端制导。在另一次演练中，一架预警机通过数据链向舰艇传送了目标数据和威胁评估。

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暴露出的困难

首次尝试共享训练资源还暴露出其他问题。特别是，相互冲突的空域需求迫使各单位在最后时刻作出调整，导致演习在当天相当长的一段时间内受到干扰。

美国前驻北京武官丹尼斯·布拉斯科表示，协调空域使用并避免打击己方海军、空军和导弹力量，特别是在海上，是中国人民解放军面临的新挑战。此后，该支队的年度训练计划被纳入更高级别的联合训练项目，其中资源根据各单位需求进行集中分配。

中国于2016年将七大军区改为五个联合作战战区司令部，负责跨军种行动。与此同时，战略与国际问题研究中心的研究人员得出结论，中国人民解放军开展联合行动的能力仍不均衡：陆军在预先计划的行动方面比在战术层面进行快速、分散的协调方面准备得更好。

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