据《南华早报》报道，中国正将对马里、布基纳法索及其他非洲国家的武器供应重点转向防空系统、攻击型无人机和电子战装备。此前，对该地区出口的主要产品是轻武器、装甲车辆、卡车和火炮。

向萨赫勒国家供货

4月，在马里的一支军车车队中发现了四辆车辆，分析机构Janes将其识别为中国Yitian-L防空系统。五个月后，布基纳法索总统府发布了一段装备测试和检阅视频，其中出现了机动监视雷达和地对空导弹发射装置。它们被识别为由Norinco生产的中国Sky Dragon系统的一种型号。

2024年至2025年，布基纳法索还从中国获得了装甲车辆和火炮，包括VN22B和WMA301火力支援车辆、WZ-551装甲运兵车、SR5多管火箭炮系统以及PLL-05自行迫击炮。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

中国制造商的新机遇

这种变化在萨赫勒地区尤为明显。马里和布基纳法索已停止与法国的防务合作，并面临美国安全援助的限制。两国都向俄罗斯联邦——侵略国——寻求军事支持，并在与叛乱组织作战的背景下采购中国装备。

哈德逊研究所高级研究员Liselotte Odgaard表示，中国防空系统、攻击型无人机和电子战装备的出现，不仅表明产品目录更加广泛，也意味着供应了更复杂的技术；这些技术此前主要由俄罗斯和西方制造商提供。她指出，按数量计算，装甲车辆、卡车和火炮可能仍占供应的大多数。

8月，科特迪瓦展示了Wing Loong II攻击型无人机，这些无人机是根据2024年6月与中国国有航空设备出口商Catic签订的合同获得的。斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）研究员Katarina Jokic称，价格——包括维护费用——是采购中国武器的重要因素。Norinco在达喀尔开设了区域办事处，并在尼日利亚包奇州设立服务中心，用于维修、供应零部件和提供技术支持。

关注我们在