中国驻多米尼加共和国大使馆指责美国大使利娅·坎波斯干预商业合作，并施压阻止中国企业参与越南国有公司Viettel的电信项目。据《南华早报》报道。

Viettel获得了为期20年的无线电频谱特许权，并将成为多米尼加共和国第四家移动运营商。美国官员称，该公司在拉丁美洲其他市场大量使用中国设备。与此同时，新项目与供应商签订的合同尚未公开，因此尚未证实该项目使用了中国设备。

美国就供应商发出呼吁

坎波斯在周三发布的一次采访中表示，Viettel项目的80%可能依赖于美国认为具有高风险的供应商。她还称，美国电信投资者感到被排除在该项目之外。

周五，这位大使呼吁多米尼加共和国政府要求Viettel仅使用来自所谓可信国家的技术。她特别提到了《布达佩斯网络犯罪公约》的缔约国，中国尚未加入该公约。坎波斯解释说，在她看来，美国是在提供符合其国内标准的友好建议。

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中国大使馆的回应

中国驻圣多明各大使馆表示，华盛顿无权单方面决定哪些国家或供应商是可信的。该外交使团还强调，《布达佩斯公约》是一项刑事司法领域的区域性协议，而非全球技术标准。

大使馆驳回了有关中国设备风险的警告，并表示该设备在包括多米尼加共和国在内的100多个国家得到安全使用。中方还称，对中国供应商的限制可能会提高电信成本，加剧数字不平等，并阻碍该国的数字化转型。

多米尼加共和国总统府行政负责人何塞·伊格纳西奥·帕利萨向当地媒体表示，当局尊重美国大使的立场，并将考虑安全问题。同时，他强调，新运营商进入市场对于防止寡头垄断和降低消费者价格是必要的。

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