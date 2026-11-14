南华早报：中国军队引入新兵数字化筛选

中国人民解放军将在“端到端阳光”改革框架内，在新兵招募的所有阶段引入数字化系统。中央军委和国务院办公厅本月发布了相关指令，南华早报报道。

在线流程与数据管控

该倡议 предусматривает在整个征兵程序中使用数据驱动系统。解放军报写道，这项改革旨在确保实现全流程在线化、数据可获取性以及每个阶段的透明度，同时提高选拔质量和效率。

今年上半年，征兵管理部门在全国范围内测试了一套辅助选拔系统。其算法生成用于选拔和分配的名单，随后地方武装力量委员会对信息进行核查和完善。解放军报表示，人为评估与机器分析相结合，将使候选人审查更加准确、高效和透明。

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打击违规行为与寻找毕业生

这项改革也是北京在军队中开展更广泛反腐工作的组成部分。8月，中国纪律监督机构公布了征兵领域的违规信息。其中包括中共党员和官员利用职务之便，帮助新兵获得期望的军兵种分配的案例，以及体能测试作弊和伪造个人数据的案例。

中国当局还试图招募受教育程度更高的军人，以操作更复杂的武器系统。更新后的征兵工作条例于2023年5月1日生效，将大学生确定为主要目标群体，并包含有关战时征兵的专门章节。根据中国国防部征兵办公室一名代表的数据，大学毕业生在新兵中的占比于2022年首次超过一半，并在过去三年一直保持在70%以上。

在深圳，政府利用城市管理中心的数据定向寻找候选人，其中包括适龄居民的登记、教育和专业信息。该市其他区的官员与互联网运营商合作，分析观看视频的时长和链接点击情况，以评估潜在新兵的兴趣。

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