中国航空公司厦门航空是中国南方航空的子公司，于2026年11月24日与波音签署协议，购买50架737-8飞机。这些飞机计划于2031年至2034年分批交付。

据AeroTime报道，中国南方航空在一份交易所公告中估计，50架飞机连同发动机的总目录价格约为74亿美元。同时，中国南方航空表示，波音向厦门航空提供了大幅折扣，但未披露合同的实际价格。

交付和融资条件

厦门航空将支付预付款，并在交付时支付每架飞机的剩余款项。该航空公司计划通过自有资金、筹集资本所得款项和银行贷款为此次采购融资。

该协议仍需获得中国南方航空股东及中国相关主管部门的批准。

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为新航空枢纽做准备

中国南方航空董事会将此次采购与厦门航空未来迁往厦门翔安国际机场、发展福建省枢纽网络以及优化机队联系起来。新机场预计将在2026年底前启用，并取代厦门高崎国际机场。

中国南方航空持有厦门航空55%的股份。在2022年9月订购空中客车飞机之前，该航空公司仅运营波音飞机。2026年4月，厦门航空还同意购买35架空中客车A320neo系列飞机，作为总计137架飞机的集团订单的一部分，计划于2029年至2032年交付，该订单的目录价格约为214亿美元。

中国南方航空的公告未说明，这50架波音737-8是否属于中国购买200架波音飞机的承诺；中国商务部曾于2026年5月公布该承诺。

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