中国燃气分销公司China Gas Holdings将从美国出口商Venture Global采购的液化天然气增至每年100万吨。扩大的购销协议规定，自2030年起在20年内供应美国LNG，OilPrice报道称。

合同规模翻了一番

新协议在双方于2026年9月宣布的协议基础上，每年增加50万吨LNG。当时，China Gas同意每年从Venture Global购买50万吨液化天然气。

合同扩大后，Venture Global根据20年期协议向China Gas提供的长期供应总量达到每年最多300万吨。供应将来自这家美国公司的项目组合。

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美国LNG项目的发展

Venture Global首席执行官迈克·萨贝尔表示，该公司正在扩大与China Gas的合作伙伴关系，并计划利用位于路易斯安那州项目的美国LNG满足中国的能源需求。

China Gas董事会主席兼总裁刘明辉指出，该协议符合公司发展全球LNG贸易业务的战略，该业务应将可靠的供应来源与天然气需求不断增长的市场连接起来。

Venture Global还启动了其第二个LNG出口项目Plaquemines LNG第一阶段的商业运营。根据OilPrice的数据，该公司在2026年第三季度创下销售额和财务业绩纪录，背景是LNG价格高企以及对美国天然气的需求旺盛。

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