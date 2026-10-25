南华早报：中国“辽宁舰”编队驶过菲律宾南部附近海域

以航母“辽宁舰”为首的中国航母打击群上周越过第一岛链，抵达菲律宾最南端附近海域。据菲律宾电视台BNC报道，这些舰艇位于巴卢特岛东南偏东约25海里、即46公里处，随后于周五转向东北航行，南华早报报道。

中国编队的航线

除“辽宁舰”外，该编队还包括055型大型导弹驱逐舰“无锡舰”和“鞍山舰”，以及052D型驱逐舰“淮南舰”。据BNC报道，这些舰艇在菲律宾西南海岸附近被发现后，于周四穿过巴西兰海峡；菲律宾海军舰艇在当地对其进行了监视。

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日本防卫省称，10月14日，这些舰艇经宫古海峡向东南驶入太平洋。次日，它们转向南海方向，随后驶往菲律宾南部。该航线意味着，这支编队正以逆时针方向绕行菲律宾——从北部海岸至西部海岸，与2024年10月演习时的方向相反。

菲律宾海演习

如果中国编队继续向东北航行，可能会进入菲律宾海，美国和日本正在那里举行每两年一次的“利剑”演习。美国海军第七舰队周四表示，航母“西奥多·罗斯福”号正在菲律宾海与日本、澳大利亚、加拿大和法国的舰艇共同活动。演习于10月19日至29日在日本各地设施及邻近水域举行。

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