中国国有企业四川路桥集团计划铺设一条长220公里的输水管道，从泰塔-塔维塔县的姆齐马泉通往基利菲县的马泽拉斯蓄水池。该项目旨在增加对蒙巴萨、基利菲、夸莱和泰塔-塔维塔四县的供水，Nation Kenya报道。

协议条款

该公司将与Coast Water Works Development Authority合作，按照建设—运营—移交（BOT）模式实施该项目。在这种安排下，私营方负责融资、设计和建设设施，在规定期限内运营，随后将其移交为国有资产。

项目期限将为30年：其中3年用于建设，另外27年用于运营和维护。投资将涵盖取水设施、主输水管道、泵站和储水设施。

国家财政部公私合作伙伴关系局估计，该项目价值3.35338亿美元，即435亿先令。与此同时，Nation Kenya在报道中将该倡议的总成本列为506亿先令。

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每日新增1.05亿升供水量

这条直径1200毫米的管道预计每天输送10.5万立方米，即1.05亿升水。它将补充现有的Mzima I系统，该系统自20世纪50年代以来一直向海岸地区供水。

与Coast Water Works Development Authority有关联的工程师兼承包商塞缪尔·索达·本吉表示，1957年投入使用的Mzima I管道已经老化，并存在大量泄漏和破裂。据他称，新项目仍处于最终审批阶段。

Mzima II提案于2024年8月获批，以进入项目准备和可行性研究阶段。2026年6月提交给参议院的数据显示，四个县合计每日用水需求为51.2万立方米，而产水量为18.5万立方米。如果实施，新管道将提供额外水量，但不会消除全部缺口。

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