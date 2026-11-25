中国公司 Air White Whale 在珠海展示了 W8000 货运无人机概念机，其目标载荷能力最高可达8吨。据The War Zone报道，该飞行器在中国国际航空航天博览会“Airshow China”举行前亮相。

W8000 是一款配备后部货运坡道的双发涡桨飞行器。公布的载荷能力是研发目标指标：其航程、最大起飞重量和运行要求的数据尚未披露。该飞行器计划使用的发动机类型也尚未公布。

产品线中的更大型号

W8000 正在被开发为该公司 W5000 货运无人机的更大版本。W5000 的设计载货能力最高为5吨。其公布的最大航程为2600公里，最大起飞重量为10.8吨，货舱容积超过65立方米。

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据该媒体援引的中国消息人士称，W5000 于11月14日在内蒙古鄂尔多斯地区完成首飞。据报道，试飞持续约30分钟，期间测试了自主飞行功能、数据传输通道、动力装置和控制系统。

物流应用

大型无人运输机可在物流枢纽和偏远地区之间运输托盘货物、工业设备及其他大宗货物。不过，其运行需要维护、地面保障、装载基础设施和运营网络。

中国消息人士还称，Air White Whale 已从国内物流公司获得了835份有关 W5000 的订单或初步承诺。这些安排的性质以及确定合同的数量尚未说明。前提是完成测试和认证，W5000 计划在2027年底前开始商业运营。

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