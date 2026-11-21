中国国家安全部表示，任何国家都无法以牺牲其他国家安全为代价实现“绝对安全”。该部门周五在其官方账号发布的一篇评论中，呼吁推动共同国际安全的理念。

据《南华早报》报道，这篇文章发布于中国、美国和俄罗斯三方峰会的次日。该部门称，其安全理念是对马克思主义理论的发展，也是对地缘政治不稳定加剧的回应。

北京方案的三项原则

该部阐述了其理论的理论、历史和实践基础。从理论上看，这一理念与马克思主义世界历史理论相联系；该理论认为，生产力的发展和全球交往正使人类联系得日益紧密。该部门表示，零和对抗不符合这样一个相互依存的世界。

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评论强调，一国安全不能脱离世界安全而孤立存在，也不能建立在其他国家不安全的基础上。中国情报部门呼吁各国政府在考虑自身利益的同时，也顾及其他国家正当的安全利益，并遵循互利合作的原则。

全球安全倡议

该部门将和平、发展、安全和全球治理方面的赤字称为采取这一做法的实际原因。其表示，当代安全挑战已变得跨国、相互关联且多样化。根据该部评估，任何国家内部问题的积累都可能演变为地区或全球威胁。

评论还呼吁更积极落实全球安全倡议。中国国家主席习近平于2022年4月首次提出该倡议。《南华早报》指出，这一倡议是北京安全和外交政策的关键要素之一，并被作为美国主导的军事联盟和西方安全架构的替代方案提出。在中国官方话语中，该倡议针对的是“冷战思维”、单边制裁和所谓“长臂管辖”。

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