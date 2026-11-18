中国科技公司腾讯表示，美国对在海外数据中心使用先进芯片的新限制措施，可能会推迟其下一版本人工智能模型的开发。公司总裁刘炽平在第三季度业绩会议上表示，这些措施让中国的所有人都受到了拖累。

他表示，短期内，腾讯可能需要更多时间来开发下一版本的模型。阿纳多卢通讯社报道。

关于远程计算的规则

美国商务部的新规则旨在堵住此前出口管制中的漏洞。此前，被限制进口英伟达先进芯片的中国公司，可以在海外数据中心租用算力来训练AI模型，只要处理器本身仍留在中国境外。

腾讯及其竞争对手阿里巴巴是使用此类算力的公司之一。根据新规则，供应商必须获得美国许可证，才能向海外数据中心供应受该规则约束的芯片和服务器。这适用于向总部位于中国或其他指定市场的公司提供超过规定门槛算力的中心。

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中国处理器和云服务

刘炽平认为，这些限制将推动中国AI开发者与国内芯片制造商开展更紧密的合作。华为正引领中国开发英伟达处理器替代品的努力，中国科技公司此前依赖这些处理器训练人工智能模型。

腾讯近日推出了能够解读图像的Hy4模型；该公司表示，该模型在处理长篇文档时，指令遵循和推理能力有所提升。该公司还发布了Hy4 Flash，这一版本旨在降低模型训练后运行的成本。

在截至9月30日的季度中，腾讯资本支出同比增长225%，达到651亿元人民币，即97.6亿美元。营收增长8%，至311亿美元；调整后营业利润则下降6%，至102亿美元。

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