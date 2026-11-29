中国研究人员开发出一种用于船舶螺旋桨的超薄仿生涂层，在一艘大型油轮的测试中使燃料消耗降低了2.6%。该技术由隶属于中国科学院的宁波材料技术与工程研究所和航运公司中远海运能源运输股份有限公司开发，《南华早报》报道。

油轮测试

该涂层被应用于一艘30万吨级超大型原油运输船（VLCC）的螺旋桨上。海上试验于2023年开始，首艘配备涂层螺旋桨的船舶于同年11月启航。截至4月，该船已完成12个航次，航行超过13万海里，即约24.07万公里。

测试显示，螺旋桨上保留了60%至70%的涂层。根据中国船级社的评估，单艘船舶的平均年度燃料节省率为2.6%。据该报报道，这可能使每年的燃料成本减少逾100万元，并将碳排放量减少近1000吨。

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仿生材料

这种厚度为0.1至0.2毫米的材料以海豚皮肤为原型制成。它结合了类液体材料和柔性材料，同时保留了硬质涂层的强度、滑动特性以及缓和水流的能力。研究团队负责人曾志祥表示，该涂层可减少螺旋桨与水之间的摩擦和剪切力，还能改善水流的攻角，从而提高推进效率。

单艘船舶使用该材料的成本约为16万元。研究所和航运公司计划在其他油轮上应用这项技术，但为此需要开发用于涂覆的自动化设备，并提高其适应性。

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