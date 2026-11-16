来自同济医院、同济医学院、华中科技大学和武汉大学的中国研究人员发表了一篇综述，探讨T细胞中的DNA损伤如何可能限制抗肿瘤免疫治疗的疗效。这尤其涉及免疫检查点抑制剂治疗和CAR-T细胞治疗，其作用取决于T淋巴细胞的功能。

据News-Medical报道，该综述发表在《Cancer Biology & Medicine》期刊上。其作者系统梳理了T细胞DNA损伤的原因、修复机制、对抗肿瘤免疫应答的可能后果，以及减少此类损伤的方法。

T细胞DNA如何受损

在肿瘤微环境中，T细胞会受到多种基因毒性影响。其快速增殖和T细胞受体的激活会导致复制压力和活性氧的形成。作者还将葡萄糖竞争、调节性T细胞和髓系抑制细胞的影响，以及化学治疗、放射治疗和DNA损伤应答抑制剂列为额外因素。

该综述显示，在活性氧水平较高的环境中，DNA碱基的氧化损伤和单链断裂占主导地位。其修复与PARP酶有关。复制压力会激活ATR-CHK1轴，而DNA双链断裂则在ATM和DNA-PK参与下得到修复。

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对治疗的影响

综述指出，活化的T细胞修复DNA的效率更高，但同时也会积累更多损伤。耗竭T细胞的磷酸化ATM水平升幅最大，而终末分化的效应记忆细胞比干细胞样记忆细胞更易受损。

损伤积累与颗粒酶B和干扰素-γ产生减少、免疫记忆形成受损、PD-1和TIM-3表达增强、细胞凋亡和端粒侵蚀有关。作者还指出，PARP抑制剂可能提高肿瘤的免疫原性，但也可能加剧T细胞中的DNA损伤。

文章列出的潜在临床前方法包括利用β-烟酰胺单核苷酸提高NAD+水平、阻断CD38、抑制诱导型一氧化氮合酶，以及调整药物使用方案。在小鼠中，提高NAD+水平或阻断CD38可恢复PARP依赖性的DNA修复，并改善T细胞的增殖和细胞毒性。磷酸化ATM和8-OHdG被提出作为筛选患者和监测治疗应答的潜在生物标志物。

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