中国科学院心理研究所的中国研究人员与深圳大学及其他机构的同事共同测试了一种对大脑深层结构进行刺激的非侵入性方法。一项采用假刺激的随机双盲研究纳入了69名具有亚临床抑郁症状的参与者。在连续三天接受刺激后的第七天，接受10赫兹刺激的参与者比假刺激组表现出显著更大的抑郁评分下降，News-Medical报道。

奖励处理回路

科学家结合了功能磁共振成像、脑电图和计算建模。这使得确定连接腹内侧前额叶皮层与腹侧纹状体的奖励处理回路成为可能。

研究人员还发现，腹内侧前额叶皮层中的θ波段和α波段振荡与奖励预测误差之间存在关联。这类误差发生在实际结果与预期结果不同时，是基于奖励学习的一部分。

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刺激效果

基于这些数据，研究团队开发了一项经颅时间干扰刺激方案。该方法通过头皮上的电极施加电流，以非侵入性方式调节大脑活动。

在健康成年人中，10赫兹刺激选择性地改善了基于奖励的学习，并改变了额纹状体回路中的相互作用。研究人员没有记录到5赫兹刺激具有可比的效果。

该研究于11月18日发表在《Science Translational Medicine》期刊上。作者指出，要确定该方法的治疗有效性，还需要开展更大规模的临床研究。

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