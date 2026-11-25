一支有深圳腾讯AI for Life Sciences Lab员工参与的中国研究团队推出了一套基于人工智能的系统，用于设计能够与两个生物靶点相互作用的治疗性肽。《自然》在一篇关于从头设计高活性双靶点肽的文章中报道了这一开发成果。

系统如何评估

ORIDTP工作流程包括针对指定靶点生成肽、随后提高其亲和力、对候选物进行排序以及实验反馈。作者将该系统与PepDif方法，以及PepDif结合PepDRL的方法进行了比较。

在针对单一靶点任务的计算机测试中，50项测试任务中的每一项均评估了50个候选物。对于双靶点肽设计，在35项任务中每项考察了50个候选物。评价标准包括符合亲和力标准的候选物比例、预测结合亲和力、序列多样性，以及预测结构的可信度指标pLDDT和ipTM。

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实验验证

研究材料还描述了对GLP-1R受体激动剂的迭代设计。在五轮中的每一轮，均选取15个候选物进行实验验证。

研究人员通过GLP-1R激活的EC50值评估肽活性，并将结果与EC50为276.2 nM的初始参考肽进行比较。对于五轮试验，作者分别报告了5、5、4、4和2种成功优化的肽的结果。

作者贡献说明中指出，研究进行了小鼠验证。四名与腾讯有关联的作者被列为与这项工作有关的专利申请的发明人，数名共同作者是腾讯AI for Life Sciences Lab的员工。

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