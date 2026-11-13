中国药科大学的研究人员发现，酶PTPN2通过保护c-MYC蛋白免于降解，帮助急性髓系白血病细胞存活。正如News-Medical报道，在实验室实验中，降低PTPN2水平会减缓白血病细胞生长，并增强其程序性死亡。

急性髓系白血病源于未成熟造血细胞在骨髓中积累，它们会排挤健康细胞。化疗仍是主要治疗方法之一，而包括维奈克拉在内的靶向药物扩大了治疗选择。不过，耐药性和毒性使治疗更加复杂。

PTPN2如何支持细胞生长

彭艳团队分析了关于基因表达和生存情况的开放数据集。在急性髓系白血病样本中，PTPN2基因活性高于对照样本；PTPN2基因表达较高的患者表现出总生存期较短的趋势。对患者样本的实验室研究还显示，PTPN2信使RNA和蛋白质水平升高。

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科学家降低了患者来源细胞以及两种人类白血病细胞系MOLM13和NB4中的PTPN2产生量。此后，更多细胞在DNA复制前停留在G1期，并发生程序性死亡。恢复活性PTPN2可恢复细胞的生长能力，而该酶的非活性版本则没有这一效果。

小鼠模型中的实验性抑制剂

发表于2026年10月16日《Targetome》期刊的研究显示，PTPN2会从c-MYC的苏氨酸58位点去除磷酸基团。这一修饰与标记该蛋白质以进行后续降解有关。当PTPN2水平降低时，c-MYC降解得更快；恢复c-MYC可帮助MOLM13细胞恢复生长。

作者还测试了抑制PTPN2的小分子WS35。在细胞系中，它提高了c-MYC在苏氨酸58位点的磷酸化水平，降低了c-MYC蛋白水平，并导致细胞周期停滞和细胞死亡增加。在植入NB4细胞的小鼠中，该化合物减缓了肿瘤生长，实验期间体重没有显著变化。不过，WS35也会抑制相关酶PTP1B，因此需要更具选择性的抑制剂和进一步的临床前研究，以评估PTPN2本身的作用。

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