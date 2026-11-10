中国研究人员创下了由自主集群运行的水下无人机数量世界纪录。这项获得吉尼斯世界纪录认可的测试有116台TH-618设备参与。据Engadget报道，这些无人机在一个约50米乘20米的泳池中自主完成了一系列机动动作和队形变换。

自主导航持续约34分钟

该测试于2026年8月由西北工业大学研究人员与Xi'an Tianhe Maritime Technologies共同进行，后者是国防承包商Xian Tianhe Defense Technology的子公司。据该媒体报道，在约34分钟内，这些设备仅依靠视觉数据进行导航，在无人干预的情况下行进了超过488米。

每台TH-618均呈长管状，配有四个螺旋桨和一台摄像头。该无人机长约60厘米、宽约15厘米，重约5公斤。其航程略超过29公里，连续运行时间可达约8小时。

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无需卫星信号的导航

这些无人机使用类似于智能手机所配备的摄像头来修正路线，而人工智能系统则会考虑水下障碍物和碰撞风险，实时修正路线。该大学表示，这些设备能够自主追踪地形、识别地标、调节深度和速度、垂直移动并在水中悬停。

水下导航比空中导航更为复杂，因为在水下无法依赖常规无线通信或卫星定位系统。其他因素还包括能见度有限和高压。开发人员必须结合水下传感器、目标检测和声学通信来协调这些设备。

据《南华早报》报道，该大学称，数百台设备的稳定导航是无人水下系统大规模协调方面的突破。与此同时，Engadget指出，在受控泳池中的测试尚不能证明这种集群能够在海洋条件下运行。

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