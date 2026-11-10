中国煤炭进口商反对印尼出口商试图在新合同中加入相关条款，这些条款将免除供应商履行约定交付量的义务。据OilPrice报道，援引彭博社消息人士的话称，这涉及印尼当局再次限制产量或出口配额，或延迟发放出口许可证的情况。

出口商面临不确定性

作为全球最大的动力煤出口国，印尼在一年内数次调整有关开采和出口的规定。这抑制了国际发运，并迫使作为全球最大煤炭消费国的中国调整进口流向和国内产量。

印尼动力煤出口受到生产配额以及政府在采矿和出口领域政策不确定性的限制。该国当局削减了矿商的配额。此外，强厄尔尼诺现象减少了降雨量和河流水位，近几周来这使运煤驳船前往出口港口的通行变得更加困难。

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中国进口下降

9月，中国煤炭进口量同比下降6%。OilPrice列出的原因包括中国国内库存充足、来自印尼的供应有限以及进口价格上涨。10月，进口量较上年同期也下降了6%。

惠誉评级高级董事黄珍妮对路透社表示，在当前高价下，中国买家并不急于积极补充库存，因为他们拥有充足的储备，并预计国内供应将改善。惠誉评级预测，未来几个月，受中国和印尼供应减少以及日本和韩国需求持续强劲的影响，亚洲动力煤价格将维持高位。

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