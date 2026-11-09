在上海，由上海交通大学领衔的科研团队开发出一种从血液中清除循环肿瘤细胞的系统。据《南华早报》报道，在患乳腺癌小鼠身上的测试中，该装置与化疗结合使用，可延缓肿瘤复发并延长动物的生存期。

系统如何运作

研究人员将该平台称为“黑洞系统”。泵从左颈动脉抽取血液，使其流经外部微流控储液器，再通过右颈静脉输回体内。在储液器中，肿瘤细胞被靶向EpCAM蛋白的抗体捕获。EpCAM蛋白常见于癌细胞表面，但不存在于正常血液成分中。

在实验室实验中，该系统在低流速下捕获了超过99%的加入储液器的人类乳腺癌细胞。在每小时1.2毫升的流速下，捕获效率约为95%。研究人员还在表达EpCAM的肺癌和前列腺癌细胞系上测试了这一方法。

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小鼠实验结果

在手术切除肿瘤后，小鼠被分为四组：不接受额外治疗、仅接受化疗、仅进行血液净化，以及同时采用两种方法。在四周观察期内，接受联合治疗的动物有50%存活。接受单一治疗的各组中，均有20%的小鼠存活至第28天；而未接受术后治疗的所有动物均死亡。

该研究发表在同行评审期刊《Microsystems & Nanoengineering》上。作者强调，这项工作首先是一项概念验证：在临床应用前，需要将系统扩展至处理更大血量，检验重复操作的可行性，并评估长期安全性。团队还在努力将实验扩展至更大的大鼠模型。

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