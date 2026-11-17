中国科学家研发出一种由莲藕茎和电活性细菌制成的装置，可通过水分蒸发发电。测试期间，该发电机稳定运行了30多天，而由256个此类装置组成的阵列能够通过电压转换器为手机供电，《南华早报》报道。

装置如何工作

研究人员将莲藕茎的垂直多孔通道与Geobacter sulfurreducens细菌结合。研究人员将茎放入细菌混合物中24小时，使微生物定殖于内部通道。随后，材料经冷冻干燥处理，并在两侧安装钛网电极。

当茎被浸入水中时，其通道会将水分和带电离子向上输送。在蒸发过程中，带正电的离子聚集在上电极附近，形成电势差，并确保持续产生低电压电流。

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测试与潜在应用

三个串联的发电机能够为一台计算器供电。六个装置可为一盏小灯和一块电子墨水显示屏供电。由256个发电机组成的16乘16阵列在升压后为一部手机供电。

研究负责人、福建农林大学教授胡启昌表示，这项技术可能适用于自主传感器以及土壤、水和环境监测系统。同时，论文作者指出，成本、材料处理以及天然茎与细菌生物膜之间的差异等问题，使大规模生产变得复杂。未来，该团队计划开发具有定向微通道的合成材料。

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