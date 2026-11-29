中国科学家研制出一套从二氧化碳中获取氧气的实验室原型装置，该装置被视为未来火星生命保障系统的潜在组成部分。据《南华早报》报道，测试期间，该装置分解了输入其中的超过一半CO₂。

该装置的反应室直径略小于5厘米，约相当于一个高尔夫球的大小。与NASA安装在“毅力号”火星车上的MOXIE仪器不同，它可在室温下工作。MOXIE运行时需要将火星空气加热至800摄氏度。

微波与磁铁

这项中国研发成果使用微波和强力磁铁分解二氧化碳。磁铁使电子运动，微波则向电子传递能量。被激发的电子破坏CO₂分子，生成氧气和一氧化碳。

研究人员指出，关键难题在于缩小反应室的尺寸。在通常条件下，这一频率的微波无法穿过宽度小于约7厘米的管道。团队开发了一种特殊形状的陶瓷窗口，将微波引导进入更紧凑的反应室。

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下一步测试

研究人员在一个被电磁铁包围的小型真空室中测试了原型装置，向其中通入二氧化碳，并通过发出的光监测反应。该装置的运行功率仅为10瓦。根据论文作者的数据，二氧化碳约占火星大气的95%。

这篇文章将发表于《深空探索杂志》12月刊，作者计划精确测量该装置的制氧能力及其能耗。他们还希望在更接近真实火星大气的混合气体中测试该系统，通过改变微波频率缩小整个装置，并开发收集氧气以及利用太阳能为装置供电的方法。

据该团队估算，长期停留在火星上时，每名宇航员每天需要约0.8至1公斤氧气。

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