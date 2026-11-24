中国上海交通大学的研究人员与国际同行共同开发了一种用于伤口电刺激的无电池设备，该设备在小鼠试验中加快了组织修复。该系统还能测量伤口区域的电阻抗，并将数据传输至智能手机，News-Medical报道。

超过8米距离的供电

该设备从Wi-Fi频段的射频信号中获取能量，并将其转换为直流电。作者指出，它可在距离专用信号源超过8米处运行，无需电池。这有望减少系统对发射器精确位置的依赖，而这种依赖是近场无线供电设备的典型特征。

研究人员在伤口周围放置了由聚乙烯醇和钼复合材料制成的环形电极。该电极产生局部电场，也用于定期进行阻抗测量。电极在弯曲、受潮和机械形变过程中保持稳定工作。研究人员表示，电极在刺激期间不会过热，并会随痂皮一同脱落，因此无需通过单独的操作将其移除。

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小鼠试验结果

该平台在小鼠全层切除伤口模型中进行了测试。每日电刺激加快了伤口闭合，并与更好的肉芽组织形成、更高的胶原蛋白密度、更活跃的血管形成以及毛囊再生有关。

RNA分析显示，多种炎症介质和趋化因子的活性降低，包括Il6、Ccl2、Ccl20和Cxcl5；同时，包括Krt10在内的角蛋白基因活性增强。实验室实验显示成纤维细胞具有较高存活率，生物相容性检测未发现小鼠主要器官存在组织学异常。

该研究发表在《eScience》期刊上。作者警告称，在临床应用前，仍需要在更大型动物和人类伤口中开展研究，并明确刺激的电压、频率和持续时间。还需要单独检验该系统使用普通Wi-Fi信号时的运行情况，因为实验中使用的是专用射频源。

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