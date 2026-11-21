中国科学家提议在2030年前在月球上测试至少一项资源获取技术，包括从月壤中提取冰或氧气。《南华早报》报道，这一内容载于中国探月工程总设计师吴伟仁及其团队制定的路线图中。

研究作者认为，应在下一次嫦娥机器人任务期间，或中国计划中的载人登月期间验证该技术。他们将下一阶段定为在2040年前建成一座小型示范设施，用于生产水、氧气和建筑材料。该路线图预计，到2050年将实现对地外资源的全面开采。

航天产业发展计划

吴伟仁及其同事指出，在未来20年内，地外资源开发可能从科学研究和技术突破转向工业应用。同时，作者承认，中国目前仍没有专门的国家战略，或有关地外资源开发和利用的中长期规划。

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研究人员还呼吁北京更积极地让私营企业参与深空任务。他们认为，这类企业目前仍缺乏参与大型项目的明确机制。该团队建议设立国家基金以支持该行业：国家任务应发挥主导作用，私人投资者应参与其中，市场需求应影响后续发展。

月球附近的战略轨道

科学家还特别关注了某些太空区域的战略意义。其中包括拉格朗日点，在这些位置，地球与月球或太阳与地球的引力影响达到平衡，使航天器能够以较低的燃料消耗保持位置。

中国已经使用过这样的位置：2018年发射的“鹊桥”中继卫星为位于月球背面的嫦娥四号着陆器提供了通信服务。另一方面，美国在2022年阿尔忒弥斯一号试飞期间，将无人猎户座飞船送入月球周围的远距逆行轨道。

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