中国军演未对台湾形成封锁——France 24

自11月初以来在台湾周边持续进行的中国军事演习，并未演变为对该岛的实际封锁。一张在社交媒体上广泛传播的动画地图显示，中国飞机和舰船据称已将台湾完全包围，但这错误解读了局势，France 24报道。

军事存在与民用航运

据台湾国家安全会议秘书长约瑟夫·吴称，11月3日，约100艘中国海军和海警船只位于西太平洋。同日，台湾国防部在该岛附近记录到49架中国军机。

与此同时，在11月8日至9日的24小时内，台湾军方仅记录到1架位于台湾以北的中国飞机，以及8艘在该岛附近活动的中国船只。HEC Paris地缘政治部门研究员埃马纽埃尔·韦龙认为，这样数量的船只不足以组织封锁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

台湾周边的民用航运也仍在继续。特别是，集装箱船One Hanoi于11月3日驶离该岛南部的高雄港，并进入台湾海峡。

多个方向的演习

韦龙称此次行动规模庞大，并指出其中动用了中国军队的不同兵种，以及海警船和辅助渔船。他表示，演习不仅在距离中国大陆最近的台湾西侧进行，也在该地区北部、南部和中部进行。

中国当局没有提前宣布行动开始。该专家认为，这些行动是在真实地理和作战条件下进行的演练：其目的在于演练可能的军事行动、检验能力，并向台湾政府及其盟友施压，而非表明即将夺取该岛。

关注我们在