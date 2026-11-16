中国独立炼油厂正通过国际大宗商品贸易商从伊拉克购买更多原油。据OilPrice报道并援引彭博社消息，这种采购方式不同于这些企业的惯常做法。

运往山东的供应

中国独立炼油厂在业内被称为“茶壶炼厂”（teapots），多年来一直购买打折的伊朗和俄罗斯原油。OilPrice称，由于美国、以色列与伊朗之间的战争，供应链发生了变化。该媒体还称，美国对伊朗港口的封锁已使伊朗石油出口陷入瘫痪，而俄罗斯原油价格则上涨。

在这些条件下，中国炼油商通过大型贸易商采购伊拉克原油。据OilPrice介绍，此类供应主要由Mercuria提供：该贸易商使用自有油轮将原油直接运往山东港口。

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供应过剩背景下的伊拉克原油

能源研究公司GL Consulting创始人廖娜向彭博社表示，伊拉克原油在这一时期成为受益者之一。她认为，来自波斯湾的其他供应商也可能更积极地向中国独立炼油厂供应原油。她称，这些炼油厂是供应过剩市场中少数需求保持韧性的细分领域之一。

OilPrice指出，国际能源署、高盛和摩根大通曾预测，石油市场将在今年年底前重现供应过剩。与此同时，国际能源署评估认为，全年供应损失高于需求损失。该媒体还报道称，在供应过剩预期的背景下，油价有所下跌。

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