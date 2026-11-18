在航母“辽宁舰”于西太平洋长期部署期间，中国补给舰至少八次通过日本西南部的宫古海峡和大隅海峡。正如《南华早报》报道，该报根据日本防卫省的声明统计了这些航行：它们发生在10月16日至周三期间。

宫古海峡和大隅海峡连接东海与西太平洋。被发现的舰艇包括5万吨级901型快速战斗支援舰“呼伦湖舰”，以及三艘2.3万吨级903A型补给舰——“太湖舰”、“巢湖舰”和“可可西里湖舰”。“呼伦湖舰”进行了四次航行，其余三艘舰艇合计进行了另外四次。

为航母编队提供补给

“呼伦湖舰”可通过靠帮、舰尾和空中方式为军舰补给。它能够同时运送干货和液体货物，包括弹药、淡水和燃料。这类舰艇对航母打击群尤为重要，后者需要航空燃料来保障舰载航空兵运作。

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“辽宁舰”航母编队于10月14日穿过宫古海峡进入太平洋，随后驶入南海，并通过苏禄海和苏拉威西海，逆时针绕行菲律宾。10月底和11月初，该编队在菲律宾以东的菲律宾海举行演习。

长期部署

该编队包括“辽宁舰”本身、055型大型导弹驱逐舰“无锡舰”和“鞍山舰”，以及052D型导弹驱逐舰“淮南舰”。在这段长期期间内，补给舰并不属于该编队：中国单独动用它们保障行动。

据该报报道，“辽宁舰”可能超过其自身的太平洋部署时长纪录——6月创下的40天。另据卫星图像显示，中国航母“福建舰”在南海演习后返回海南岛榆林基地。中国另一艘航母“山东舰”自1月以来一直在榆林维修。

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