截至2026年年中，中国移动游戏发行商获得了全球收入最高的100个项目收入的40%，而美国公司的份额为16.5%。2024年初，美国和中国在这一指标上几乎持平，但中国工作室凭借《Honor of Kings》和《Whiteout Survival》等游戏显著巩固了地位。据《日本时报》援引Sensor Tower的数据报道。

全球移动游戏市场目前估值为1210亿美元。中国发行商推出了全球最成功的100款移动游戏中的40款，十年前这一数字为21款。同一时期，美国发行商进入该榜单的项目数量从22个减少至13个。

美国成为中国最大的海外市场

去年，美国本身成为中国移动游戏最大的海外市场。中国游戏在当地贡献了前100款游戏收入的18%以上，而在本世纪初这一指标为8%。在此期间，美国发行商在美国国内市场该细分领域收入中的份额从40%降至不足30%。

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截至2026年年中，中国游戏在美国每名活跃用户带来的季度收入约为47美元。这几乎是美国游戏平均水平——8美元的六倍，而这一平均水平在过去十年中没有显著变化。

规模和成本优势

中国市场约有6.8亿玩家，这使当地工作室能够在出海前完善商业化模式。据Niko Partners估计，《Honor of Kings》自发布以来已收入超过300亿美元，仅在2026年上半年，其收入就可能达到10亿美元。

与此同时，美国开发商面临更高的人力成本。根据游戏开发者大会的调查数据，美国每名开发者的平均支出为每年14.2万美元。在上海，游戏开发者的平均年薪估计约为5万美元。一些美国公司已经吸引中国工作室参与游戏制作，另一些则试图摆脱带有应用内购买的免费游戏模式，或转向网络平台。

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