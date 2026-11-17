中国汽车制造商比亚迪表示，自2023年1月开始交付以来，其在日本的乘用车累计销量已超过1万辆。该公司用了约两年半时间售出首批5000辆汽车，随后约15个月售出另外5000辆，InsideEVs报道。

紧凑型电动车销量

增长因素之一是专为日本市场开发的比亚迪Racco电动轻型车。该车型拥有高车身、紧凑尺寸和后排滑门，于7月28日上市。在最初两周内，比亚迪收到1002份Racco订单，这是该品牌任何车型在日本最快的订单增长速度。截至8月底，订单数量增至约1500份。

约80%的Racco买家选择了续航里程更长的300 Premium版本。比亚迪表示，对这款紧凑型电动车的兴趣也促成了8月该品牌整个日本产品线创纪录的月度订单量：潜在的Racco买家也了解了制造商的其他车型。

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与日产Sakura的竞争

10月，比亚迪Racco售出607辆，比9月增长37%。同月，日产Sakura售出878辆，该消息来源称其为日本最畅销的电动车。因此，Racco的销量几乎达到Sakura销量的70%。

Racco基础版起售价为214.5万日元，配备22.4千瓦时电池，按WLTC工况续航210公里。日产Sakura起售价为244.9万日元，配备20千瓦时电池，宣称续航里程为180公里。配备35.8千瓦时电池、续航320公里的Racco版本起售价为239.8万日元。同时，Sakura可获得更高的政府补贴，尽管起售价更高，仍可能使日产对买家而言更便宜。

在日本，比亚迪提供六款带充电接口的乘用车型：五款纯电动车型——Racco、Dolphin、Seal、Atto 3和Sealion 7——以及可外接充电的混合动力Sealion 6。

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